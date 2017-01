El caso del General Manuel Antonio Noriega

Escrito por Redacción Web en 26 Enero 2017 . Publicado en Editorial

El traslado de Manuel Antonio Noriega desde la cárcel donde está recluido hacia su residencia observa una razón humanitaria de peso: su actual estado salud, en una edad avanzada, con miras a facilitar una intervención quirúrgica especializada. Obvio que de no ser quien fue ni haber tenido el papel suyo en la historia del país, el caso no justificaría el morbo mediático del momento. Pero son muchos los aspectos relativos a todo cuanto hizo, que aún esperan ser puestos alguna vez a la luz del día para cerrar heridas y dar paso al perdón, aunque no al olvido. Como sea, la m