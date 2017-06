Wingo se afianza en Panamá y en la región en sus primeros 6 meses Escrito por Redacción Web. 17 Junio 2017 Publicado en Economía

La aerolínea colombiana Wingo, filial de Copa Holdings, en seis meses de operaciones en Panamá, ha vendido cerca de medio millón de trayectos representados en más de $38 millones y transportado a más de 334,000 pasajeros.



La aerolínea de bajo costo inició vuelos a bajos costos saliendo desde Panamá con vuelo directo a cuatro ciudades. Saliendo desde Panamá, viaja a San José (Costa Rica), Cali, Medellín, Bogotá. En febrero la empresa inauguró la ruta Panamá- Cartagena – Panamá.



Por el momento la empresa no tiene previsto volar a un nuevo destino, pero en los próximos quince días se aumentarán las frecuencias saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico, ubicado en el área económica especial Panamá Pacífico, 15 minutos del centro de la Ciudad de Panamá, en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, a 30 minutos de las playas del Pacífico .



"Desde el mes de julio se aumentarán las frecuencias. De Panamá a Calí de 2 a 3 frecuencias a la semana. De Panamá a Medellín de 4 a 5. Panamá-Bogotá un vuelo diario", detalló María Camila Bernal, directora de mercadeo de Wingo.



Wingo ha transportado a 47,532 pasajeros desde y hacia Panamá en los últimos seis meses. De esos 47,352 pasajeros 37,193 han sido pasajeros entre la ruta de Panamá - Colombia - Panamá, y 10,339 han sido pasajeros entre la ruta de Panamá - Costa Rica - Panamá. Esto significa que el 78% de todos los pasajeros transportados desde y hacia Panamá provienen de la ruta Panamá - Colombia - Panamá, y 22% provienen de la ruta Panamá - Costa Rica - Panamá.



La ocupación en promedio en los vuelos, informó la aerolínea, en las rutas desde y hacia Panamá es superior al 72% de diciembre a mayo llegando a niveles superiores al 80% en temporada alta.



“Teníamos la certeza de que nuestro producto llegaría para satisfacer las necesidades de un viajero diferente en Panamá y Latinoamérica; y hoy tras seis meses de operación, podemos comprobarlo. Nuestras ventas a la fecha superan los USD 38 millones, representados en 3.257 vuelos” aseguró María Camila Bernal, Directora de Mercadeo de Wingo.



“Y cuando hablamos de un viajero diferente es un viajero que aprecia que no le impongan, que quiere volar bien sin pagar más y lo más importante, que quiere que le cumplan. Luego de nuestro primer semestre en el mercado, alcanzamos un índice de cumplimiento acumulado del 99,9% y de puntualidad superior al 93%. Esto respalda nuestra promesa de servicio porque en Wingo sí cumplimos”.



Primeros seis meses en cifras:



* A la fecha cerca de medio millón de trayectos representados en más de USD 38 millones y transportado a más de 334,000 pasajeros en nuestra red de 15 de los mejores destinos en 9 países de Latinoamérica y el Caribe.



*Wingo ha transportado a 47,532 pasajeros desde y hacia Panamá en los últimos seis meses.



*De esos 47,532 pasajeros 37,193 han sido pasajeros entre la ruta de Panamá - Colombia - Panamá, y 10,339 han sido pasajeros entre la ruta de Panamá - Costa Rica - Panamá.



*Esto significa que 78% de todos los pasajeros transportados desde y hacia Panamá provienen de la ruta Panamá - Colombia - Panamá, y 22% provienen de la ruta Panamá - Costa Rica - Panamá.



*Se han operado más de 3.300 vuelos a todos nuestros mercados en nuestra flota de 4 modernos Boeing 737-700 Next Generation.



*El factor de ocupación en total a la fecha es superior al 75% y continúa creciendo. También ha sido positivo el desempeño de los mercados hacia y desde Panamá donde hemos tenido en promedio un factor de ocupación en las rutas desde y hacia Panamá superior al 72% de diciembre a mayo llegando a niveles superiores al 80% en temporada alta.



En este primer semestre, el ndice de cumplimiento acumulado es del 99,9%. En cuanto a puntualidad, en estos seis meses, el indicador acumulado es superior al 93%. En Wingo además de volar bien, cumple con llevar a los viajeros a sus destinos a tiempo.

Top cinco de las rutas más vendidas en este semestre.



*Cali – Panamá



*Bogotá – Ciudad de México



*Barranquilla- San Andrés



*Bogotá – San Andrés



*Cartagena – Panamá.



A la fecha se han recibido cerca de 9 millones de visitas en wingo.com y la comunidad en redes siguen creciendo, ya superamos los 350,000 seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram.

