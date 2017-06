Software diseñado para el ciberespionaje amenaza a periodistas y activistas en México Escrito por Redacción Web. 20 Junio 2017 Publicado en Economía



Según información publicada por el diario español El País, a través de un mensaje de texto con gancho y un link, se puede acceder a toda la información de un teléfono móvil: desde su ubicación, contactos, grabación de llamadas, cámara, mensajes, correos. En menos de un segundo, si cae en la trampa y decide abrir el enlace, ya no hay vuelta atrás. Pegasus, un sofisticado software diseñado para el ciberespionaje, se infiltra en su celular y quien organizó el ataque puede controlar todos sus movimientos. Este tipo de tecnología se escuda en la lucha de los Gobiernos por la seguridad nacional, por el combate al terrorismo o al narcotráfico. Pero la verdadera finalidad se ha puesto en duda: este lunes un grupo de periodistas y activistas mexicanos ha acusado al Gobierno de su país haber sido víctimas de espionaje, citó el diario. Los especialistas en ciberseguridad explican en qué consiste este programa y cómo se puede detectar.

Según publica El País Pegasus es uno de los programas de ciberespionaje más sofisticados que existen en el mercado. Es un software que se inserta en el teléfono a través de una falla que el fabricante todavía no ha detectado y llega a controlar el corazón de su sistema.

A partir de ahí, quien lo ha colocado puede acceder a toda la información del teléfono y vigilar cada dato y movimiento. Una vez que entra Pegasus ya no hay aplicaciones seguras. La empresa que fabrica el software, NSO Group, una compañía israelí afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas, según informa The New York Times. NSO Group es una empresa dedicada al diseño de programas de ciberespionaje reconocida a nivel mundial.

Según unas filtraciones el programa llegó a México en el año 2014 y afecta a algunas instituciones del país.

