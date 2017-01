Sector turismo, afectado por economía, con expectativas para el Carnaval

Escrito por Yessika Calles en 18 Enero 2017 . Publicado en Economía

“Unos 35 mil turistas ingresaron al país para participar de las fiestas del Carnaval durante el 2016, registrando un 75% en la ocupación hotelera y para este año esperamos que se superen estás cifras”, indicó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Sara Pardo, presidente de Asociación Panameña de Hoteles en Panamá, señaló que “nos estamos preparando con tarifas promocionales para hacer atractiva la oferta, también para recibir a las personas que no quieran venir a carnavalear, si no a descansar en un hotel resort”. Agregó que “en los últimos tres años ha subido la ocupación hotelera en las fiestas carnestolendas, pero no hemos llegado a los límites que quisiéramos, esperamos que aumente el ingreso de turistas”.

Ernesto Reyna, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, dijo que esperan un mayor movimiento comercial; algunas agencias ofrecen paquetes accesibles que incluyen hoteles y boletos aéreos.

