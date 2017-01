Saint Malo destaca en Davos medidas en pro de transparencia fiscal

Escrito por Redacción Web en 19 Enero 2017 . Publicado en Economía

EFE | La vicepresidenta panameña, Isabel de Saint Malo, afirmó hoy que su país ha aplicado "todas las medidas necesarias" para cumplir con los estándares internacionales más elevados para la prevención de la elusión y evasión fiscal.

En un debate sobre "Fiscalidad sin fronteras", la vicepresidenta panameña aseguró que su país empezó a tomar medidas "mucho antes" del escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración de 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca que destapó patrimonios ocultos de políticos, empresarios, deportistas y otras personalidades.

"Desde que llegamos al Gobierno hace dos años y medio hemos establecido una hoja de ruta muy clara y hemos tomado todas las medidas que había que tomar y ello mucho antes de los Papeles de Panamá, porque asumimos que estábamos atrasados en muchas áreas", explicó Saint Malo.

La vicepresidenta y ministra de Exteriores panameña resaltó además que ya antes de los Papeles de Panamá, el presidente del país, Juan Carlos Varela, anunció su compromiso con el intercambio automático de información fiscal.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría, aprovechó en este sentido el momento para pedir al Parlamento panameño que apruebe la legislación necesaria para adoptar y ratificar la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.

Se trate de un acuerdo multilateral independiente elaborada con la intención de promocionar la cooperación internacional y el intercambio automático de información fiscal, en particular con vistas a combatir la elusión y evasión de impuestos.

En esta iniciativa participan ya 130 jurisdicciones. La vicepresidenta panameña dijo que los "Papeles de Panamá" solo hicieron "que corriéramos más" para implementar todas las medidas necesarias para ya no ser considerado un paraíso fiscal.

La filtración apuntó a un "problema global" dijo, cuya solución requiere la participación de Panamá, pero también del resto del mundo, y subrayó que "hoy en día no hay ninguna cuestión pendiente en los pasos de Panamá encaminados a cumplir los estándares internacionales más altos".

Saint Malo añadió que el Gobierno también está centrado en reforzar "todas nuestras instituciones" en este marco. No obstante, expresó dudas sobre un asunto que preocupa al Gobierno panameño, que es "¿quién verifica si Panamá cumple o no en esta materia cuando un país decide ponerle en la lista de paraísos fiscales sin base y sin ninguna razón?", se preguntó. "Tenemos esta situación particular justo ahora", recordó.

Tras las revelaciones de los "papeles de Panamá", las autoridades francesas decidieron en abril de 2016 incluir ese país en la lista de paraísos fiscales, con efectos a partir del 1 de enero de 2017, y fijó tres condiciones para su salida.

Además de la vicepresidenta panameña, intervino hoy en otro debate del Foro Económico Mundial el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, quien dijo que su país quiere acabar con la economía sumergida mediante un sistema fiscal eficiente y aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo globalizado.

El miércoles, le tocó el turno al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien afirmó que "no hay ningún secreto" en el bueno crecimiento de su país frente a otras naciones latinoamericanas, pero destaco como puntos positivos el control de los gastos y la ley de transparencia que promulgó para erradicar la corrupción.

El ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Mirelles, y el presidente del Banco Central de ese país, Ilan Goldfajn, afirmaron que el gigante sudamericano se ha beneficiado claramente de la globalización, pero debe modernizar su economía para, precisamente, aprovechar de forma más amplia los lucros de éste fenómeno.