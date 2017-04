Regulador ha liquidado 3 aseguradoras en 2 años

Escrito por Ciara Morris en 17 Abril 2017 . Publicado en Economía



La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ha realizado durante esta administración cinco procesos de regularización en su sector de los cuales tres han culminado en liquidación, así lo indicó el superintendente José Joaquín Riesen.

La primera declaración de quiebra o liquidación forzosa fue en abril del 2015 a la aseguradora Seguros Constitución, S.A. por no cumplir con el plan de regularización al que fue sometida y por no poder proseguir con sus operaciones sin que corrieran peligro los intereses de los contratantes; la segunda, en noviembre de 2016, a Seguros Confianza, S.A. por no tener el capital mínimo requerido de un millón de dólares en liquidez, por realizar operaciones de modo ilegal y al poner en peligro los intereses de sus contratantes; y la tercera, en 2017, a la reaseguradora Istmo Compañía de Reaseguros, Inc, por no tener el capital mínimo requerido de un millón de dólares en liquidez .

Según Riesen, si durante las inspecciones a estas empresas, la Superintendencia detecta alguna irregularidad en el manejo de los negocios, inician un proceso en el que la intervienen a fin de proteger los intereses de los contratantes, asegurados y acreedores.

El superintendente explicó que este proceso inicia con una resolución, que le anuncia a la empresa que tomarán el control administrativo y operativo de su negocio, seguido designan un administrador interino, en el caso de las aseguradoras, por un periodo de 180 días calendario y uno o varios interventores por treinta días hábiles, cuando se trata de reaseguradoras. Pasado ese tiempo, reportan si la empresa se subsanó o la declaran en quiebra.

Ciara Morris

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21