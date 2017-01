Productores de arroz piden más apoyo del Gobierno y rechazan el discurso oficial

Escrito por Yessika Calles en 06 Enero 2017 . Publicado en Economía

Los principales líderes del sector agropecuario mostraron su desacuerdo por el discurso del presidente Juan Carlos Varela, expresado el pasado 2 de enero cuando presentó los avances de su gestión, y pidieron más apoyo gubernamental a la crisis que afecta al sector.

Omar Williams, productor de arroz de la provincia de Coclé, manifestó que “el discurso del presidente es mediocre, lleno de demagogia y de contradicciones”

“Al importar comida destruye todas las industrias emergentes de la producción nacional”, agregó Williams.

Jose Gil, arrocero de la provincia de Chiriquí, dijo que “el sector ha sido muy golpeado porque se nos inundó el mercado con arroz importado y no tomaron en cuenta los acuerdos que se habían llevado a cabo con la cadena agroalimentaria, por eso tenemos una situación crítica, hemos tenido problema en cuanto a comercialización”.

Gil explicó sobre los incentivos le dan al productor, que el mandatario no tiene coherencia porque “incentivo es promover la producción, pero no se está haciendo debido a las políticas que más bien golpean la cadena de la comercialización”.

El agricultor Víctor Watt señaló que “el discurso fue muy pobre a lo que concierne al sector agropecuario, lo que él debió decir es que le han quitado el mercado al arroz nacional. Quien le preparó el discurso al presidente lo hizo quedar mal, lo ha hecho quedar como una persona que no tiene conocimiento sobre lo que realmente está ocurriendo en el sector”.

Según los productores del rubro, las pérdidas ascienden a los 40 millones de dólares y exigen al Gobierno frenar las importaciones y que se compre el grano nacional, ya que los molinos no reciben el grano pues están llenos del arroz importado.

Desisten de los incentivos por trámites largos

ML | Carlos Santanach, secretario ejecutivo de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, indicó que “muchos productores han desistido hacer trámites para esos incentivos que por ley se le debe pagar al productor, ya que cuando van aplicar se encuentran con una serie de obstáculos que hace todo imposible; la burocracia que hay es tan grande que muchos de los agricultores desisten”.

