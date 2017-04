Prestamistas informales: entre la usura y la falta de regulación

Escrito por Yessika Calles en 10 Abril 2017 . Publicado en Economía



Son cientos de personas las que recurren a la obtención de dinero a través de usureros, prestatarios informales, anuncio de préstamos en periódicos, volantes y letreros en las calles, una práctica poco regulada que puede representar un alto riesgo para las personas que utilizan estos servicios.

El economista Augusto García manifestó que “la tendencia del panameño es la de consumo y al no tener los suficientes ingresos para consumir acuden al endeudamiento”. Explicó que “dada la actitud de consumo de los panameños surgen estos mecanismos para préstamos que no necesariamente son los mejores, porque son de alto riesgo para las personas y aquí no hay regulación que valga, depende de la persona más que regulaciones o políticas”.

Antonio Arias, también economista, comentó que “la gente va agotando sus vías de financiamiento, hasta llegar donde los prestadores y ese es el peor paso”. Agregó que “según estadísticas la incidencia del prestamista no es tan grande”.

Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, dijo que “las personas recurren a esto producto de la mala disposición de su capacidad económica, el panameño tiene un alto nivel de endeudamiento”.

“La gran mayoría está más endeudado que su existencia misma en los bancos y los usureros de la calle son los únicos que le pueden prestar”, dijo Fletcher.

Por otro lado, la Superintendencia de Bancos de Panamá se refirió al ejercicio del negocio de banca sin licencia y explicó que siempre que se tenga conocimiento o razones fundadas para suponer que una persona ejerce o pretende ejercer el negocio de banca sin licencia, la Superintendencia estará facultada para examinar sus libros, cuentas y demás documentos, a fin de determinar tal hecho. Si fuera necesario, pueden intervenir y ordenar su cierre.

Pedro Acosta

Presidente de UNCUREPA

La gente a como de lugar se endeuda para obtener cosas que no necesita, tenemos que ser responsables y trabajar con prioridades de presupuesto.

Augusto García

Economista

Las personas se endeudan, después no tienen la capacidad de pagar con solidez y se le convierte en una pirámide y un círculo vicioso del cual no pueden salir.

