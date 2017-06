Persisten las denuncias por entrada de pollo congelado Escrito por Yessika Calles. 20 Junio 2017 Publicado en Economía



Pese a las constantes denuncias sobre la importación de pollo congelado proveniente de los Estados Unidos, que se está vendiendo como producto fresco, los avicultores afirman que ninguna autoridad les ha dado respuesta para solucionar el problema. Los productores de pollo manifestaron que esto se ha convertido en una competencia desleal para los nacionales que cumplen una serie de procesos para poder vender la carne de pollo y al mismo tiempo atenta contra la salud de los consumidores.

Robert Toledano, vicepresidente de producción de Toledano, señaló que “nuestra incomodidad con las autoridades es que el producto se está trayendo y se está descongelando, no hay un control, a nosotros nos exigen fecha de expiración, etiquetado, etc, entonces las reglas del juego no son iguales”.

El avicultor Carlos Salcedo indicó que “las autoridades se hacen de la vista gorda y los importadores están haciendo fiesta, al importar pollo congelado se atenta contra la salud pública dado que descongelar un pollo y presentárselo al consumidor como fresco da margen para que se incuben bacterias que son totalmente dañinas al ser humano”.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, dijo que están trabajando para mejorar estos mecanismos y proteger la agroindustria local.

Importación de pollo alcanza niveles altos

ML | Según un informe presentado por la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP), en el año 2016 la importación de pollo proveniente de los Estados Unidos alcanzó el nivel más alto de los últimos 10 años.

Los datos oficiales de ANAVIP revelaron que al cierre del 2016 ingresaron 12,037,5.48 kilogramos de carne de pollo, cifra máxima de importación, cuando en el 2015 entraron al país 9,378,095 kilogramos.

La producción anual de pollo en 2016 fue de 364 millones de libras.

La industria avícola ocupa el primer lugar con un valor bruto de producción de 24.7%, con respecto a otros rubros del agro.

La actividad avícola se concentra en Panamá Este y Oeste, Veraguas y Coclé; seguidas por Los Santos, Colón y Chiriquí.

Según datos oficiales de la ANAVIP la principal región productora de pollos de engorde es Panamá Oeste con 8 millones 479,318 aves.

