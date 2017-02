Panamá y Guatemala lideran la digitalización de las empresas Centroamericanas

Escrito por Redacción Web en 01 Febrero 2017 . Publicado en Economía

EFE | Panamá y Guatemala, seguidos de cerca por Costa Rica, son los países que lideran la digitalización en las empresas y la inclusión de la formación tecnológica en su sistema educativo, dijo hoy a Acan-Efe una ejecutiva regional de la empresa estadounidense de manejo de recursos humanos ManpowerGroup. La hondureña Tania Arita, gerente regional de Reclutamiento Profesional para Centroamérica y el Caribe de la trasnacional, explicó que a esa conclusión llegó tras realizarse el estudio "La Revolución de Habilidades", que exploró cómo las empresas se preparan para la digitalización y la robotización en la vida cotidiana. "Creatividad, análisis y comunicación, más un segundo o tercer idioma, en el caso de Panamá el mandarín", son las habilidades que se perfilan como más urgentes por los empresarios para la fuerza laboral "a todo nivel".

Arita, con más de dos décadas de experiencia, consideró que la robotización se incorporará "de manera natural" en Centroamérica porque en 2020 "el 50 % de la población económicamente activa serán millennials", los nacidos de 1984 a 2004, y "para la generación Z, para la que aún no se ha creado el 65 % de los puestos de trabajo, lo digital es parte de su ADN". Según el estudio, en Panamá el 79 % de las empresas cuenta con capacitación interna en digitalización, 64 % con capacitación externa y el 54 % adquiere servicios de consultores externos que transfieren conocimiento a sus empleados actuales. Al menos el 50 % de los empresarios en Panamá considera que la digitalización no provocará un aumento en su plantilla a corto plazo, 32 % cree que subirá "significativamente", 11 % que disminuirá con la misma intensidad y el 7 % no tiene ni idea.

Por otro lado, el 46 % dice que contrata personal con habilidades tecnológicas para sumarlo a sus actuales empleados, 32 % que los contrata para sustituirlos y el 34 % que terceriza funciones. La "Revolución de Habilidades" es un trabajo iniciado en julio de 2016 basado en más de 18.000 entrevistas a igual número de empleadores en 43 países del mundo, de los que más del 90 % dijo que esperan que su organización sea impactada por la digitalización en los próximos dos años. "Pero pocos están diciendo a la gente que necesitarán nuevas habilidades y que las requerirán más a menudo para permanecer empleables para trabajos que ni siquiera hemos oído mencionar todavía", advierte el documento.

Hasta el 45 % de las actividades por las se les paga a las personas podrían automatizarse con la tecnología actual, según el estudio de 2016 de McKinsey "Where Machines Could Replace Humans - and Where They Can't (Yet)" (Donde las máquinas podrían reemplazar a los seres humanos - y donde no pueden (aún)).

Los empleadores en Italia (31 % a 40 %), Guatemala, Panamá, Perú y Portugal (21 % a 30 %) son los más optimistas sobre el impacto de la automatización de trabajos. Arita dijo que presenta el estudio, gratuito, a clientes y representantes del gobierno en cada país de su jurisdicción y que éste es usado como referente en sus políticas públicas. La investigación fue realizada en América, Asia, África y Europa; entre los americanos se incluyó a Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Perú.