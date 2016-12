Panamá sigue usando software pirata, según informe de BSA

Escrito por Thaylin Jiménez en 21 Diciembre 2016 . Publicado en Economía

En Panamá la cifra de software instalados sin liencia no se ha reducido, así lo confirma el último informe bianual de la organización BSA The Software Alliance.

Desde 2011 hasta el 2015 representa un 72% la piratería de software en el país y en valores comerciales el año pasado sumó $117 millones, según el informe.

Lo que demuestra que no han hecho grandes avances en materia de educación y concientización en computación en la nube y correcto uso del programa interno de gestión de activos de software (SAM).

La encuesta demostró que aunque los directores de informática entienden que hay una conexión entre el uso de software sin licencia y la aparición de software malicioso, la mayoría no está tomando las medidas necesarias para abordar este riesgo.

Según los hallazgos de las encuestas, el 39% del software instalado durante el 2015 en las PC a nivel mundial carece de la licencia adecuada, lo que representa solo una modesta reducción del 43% con respecto a la encuesta global previa de BSA realizada en el 2013.

La región con la tasa total más alta de software sin licencia fue en el 2015 la de Asia-Pacífico, con un 61%.

Posible solución

El informe agrega que las empresas pueden atenuar los riesgos de ciberseguridad relacionados con el software sin licencia al comprarlo directamente de fuentes legítimas y establecer un programa interno de gestión de activos de software (SAM).

Las organizaciones que implementen SAM de forma eficaz tendrán conocimiento de si el software en su red es legítimo y tiene licencia, podrán optimizar el uso de software al implementar el software adecuado para su negocio, aplicarán políticas y procedimientos que regirán la adquisición, implementación y eliminación de software.

Thaylin Jiménez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @TJimnzC

Instagram: TJimnzC