Escrito por Redacción Web en 13 Abril 2017 . Publicado en Economía



La Superintendencia de Bancos de Panamá anunció que ordenó la Liquidación Forzosa de FPB Bank, Inc., dados los fundamentos legales que establece la Ley Bancaria.

La medida fue adoptada en base al informe del Reorganizador, que señala que las condiciones que generaron la Toma de Control Administrativo y Operativo de FPB Bank, Inc., no se han subsanado, por ende no existen condiciones que propicien una reorganización del Banco, afirmaron.