Nulidad de pago en efectivo es un obstáculo para contribuyentes, afirman empresarios

Escrito por Yessika Calles en 22 Diciembre 2016

Luego que la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunciara la decisión de no recibir pagos en efectivo en su sede principal y en sus 10 oficinas de todo el país, por motivos de seguridad, empresarios califican como desatinada la idea y afirman que esto es un obstáculo para los contribuyentes ya que muchos decidirán no hacer sus entregas por la tramitología que implica realizar su retribución en cheque. Asimismo, recalcaron que lo único que debería hacer la DGI es reforzar la seguridad de sus alrededores.

Roberto Troncoso, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), manifestó que “hay muchas personas que solamente pagan en efectivo por razones de su negocio y evitan los cheques, no me parece atinada la decisión de recibir solamente el dinero en efectivo”. Troncoso explicó que esto implicaría más trámites y que a la gente le daría pereza ir a los bancos para que hagan un cheque y preferirián no cancelar o pagarlo la otra semana eso impide a las personas hacer su pago correspondiente que en su mayoría lo hacen en efectivo.

Julio de la Lastra, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), dijo que “es un tema de reforzar la seguridad, muchas personas no pueden remunerar como se está ha anunciado y se les obstaculiza pagar sus obligaciones”.

De la Lastra indicó que “no me parece que privar o el eliminar la posibilidad de recolectar el efectivo sea realmente lo que es más válido”.

