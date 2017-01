Líderes de asociaciones de productores prevén una situación difícil y complicada

Escrito por Thaylin Jiménez en 03 Enero 2017 . Publicado en Economía

“Este 2017 nos jugaremos la última carta y si no hay una política de Estado podemos contar con un sector que ha fracasado”, manifestó Augusto Jiménez, presidente de la Asociación de Productores de la Comunidad de Tierras Altas de Chiriquí.

“Nos preocupa porque hemos llegado a un extremo donde el gobierno tiene un discurso y el sector agro otro. El gobierno dice que todo está perfectamente bien. Y todos los que producimos comida sabemos la realidad”, dijo Jiménez. Agregó el productor “auguro y pronostico un año de mucha actividad con protesta y manifestaciones si no se hace algo urgente por el sector agropecuario”.

Por su parte, Carlos Santanach, secretario de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, dijo que “existe mucha incertidumbre este año en lo que es el tema de arroz es una realidad que no se puede ocultar”. “La preocupación se debe principalmente al tema de las importaciones que son las que causan el grave problema”, dijo Santanach.

“Esta administración ha dicho que resolverá este problema mediante unas medidas que se van a tomar y confiamos que se haga. Por el momento, la situación para el productor de arroz a nivel nacional es incierta”, señaló el arrocero.

Mientras que, Carlos Salcedo, de la Unión Nacional de Productores, coincidió con Santanach en que el tema de las importaciones es el mayor enemigo del productor panameño.

“Hasta que no se cree una política para el agro y el Estado no entiendan que la comida es parte de la paz y no sea su mayor interés los que importan sino, las necesidades de quienes producidos, no veo ni en 30 meses un futuro prometedor para la producción local”, dijo Salcedo.

En cuanto al sector porcino “no esperamos mayores cambios si el Gobierno no regula el exceso de importación actual vamos a estar en problemas”, según Ignacio Romero, de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor).

“Nosotros perdemos porque los intermediarios a los que les vendemos la carne de cerdo se aprovechan y dicen que hay sobreoferta y quieren precios bajos”, señaló Romero.

La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), expresó su preocupación ante lo sucedido durante el presente año agrícola, porque contrario a la defensa y cierre de los mercados que vienen practicando los países que antes eran los líderes de la apertura comercial, el Gobierno de Panamá propicia e interviene en la importación de productos agropecuarios.

Aquiles Acevedo, presidente de Anagan, manifestó su intranquilidad ante la baja en los precios del ganado y la leche a nivel internacional, lo que podría afectar la producción nacional a la hora de vender sus productos en el mercado, dado que este año se harán modificaciones a los aranceles de importación, producto de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

“Por ejemplo en Nicaragua el precio está mucho más bajo que en Panamá”, dijo Acevedo.

