“Las inversiones podrían estancarse por actos de corrupción en el país”

Escrito por Redacción Web en 26 Enero 2017 . Publicado en Economía

“La corrupción en un país impacta la economía, los inversores están en incertidumbre y no se arriesgan a invertir en el país”, manifestó Gabriel Diez, empresario y expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). “Los bancos están suspicaces de que van a hacer y los importadores no hacen negocios porque no se sienten seguros”, agregó.

“Desde ya no se debe estar pensando que Odebrecht debe irse. La empresa está cumpliendo con sus contratos, por consiguiente debe seguir. Si comienza a fallar en las construcciones que tienen bajo su contrato entonces si se debe buscar una solución”, señaló Diez.

Para el presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada, “todo tipo de corrupción tiene un impacto negativo en la economía”. “El país como tal, al verse involucrado en estos actos de sobornos es señalado y eso crea una expectativa a nivel internacional, una incertidumbre”, dijo Estrada.

Además, “la credibilidad de los inversionistas es poca porque nuestro país se señala en actos de corrupción, y puede empañar cualquier tipo de inversión que se haga en estos momentos”, explicó el economista.

Por su parte, Patricio Bosquez, analista, reafirmó que “desde un punto de vista económico en cuanto a las inversiones extranjeras vamos a tener una desaceleración donde las inversiones van a estar un poco detenidas”.

“Desde una perspectiva general va a afectar a muchos países y no sólo a Panamá”.

Mientras, el empresario Roberto Troncoso se muestra optimista que la situación no afectaría las inversiones y que los inversionistas vienen por sus negocios.

