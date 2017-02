La Contraloría auditará siete proyectos de administraciones pasadas

Escrito por Redacción Web en 14 Febrero 2017 . Publicado en Economía

La Contraloría General de la República y representantes de la Cámara de Comercio iniciaran un proceso de evaluación de siete proyectos construidos por Odebrecht y varias empresas en la ciudad capital, incluyendo las tres cintas costeras, los pasos elevados en vía Brasil, los trabajos de reparación en el Casco Antiguo y la expansión de la vía Domingo Díaz.

El Contralor se reunió con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para invitarlos a participar de este proceso de evaluación de estas siete obras que ya están construidas en la ciudad capital y que se contrataron durante las pasadas administraciones.

“Para la Contraloría no hay ni empresas ni gobiernos cuando se hace la selección y se inician los procesos de auditorías, por eso estamos evaluando, no solamente proyectos de Odebrecht, sino de varias empresas”, señaló Humbert.

Los proyectos que serán evaluados son: Mejoramiento y Ensanche de la Avenida Domingo Díaz; el Corredor Vial Brasil-Tramos I y II; Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá; la Interconexión Vial Avenida Balboa-Avenida Los Poetas; y la Cinta Costera 1, 2 y 3.

El contralor explicó que las investigaciones abarcarán no solo las obras cuestionadas “de la pasada administración, sino también de la anterior”.

“La participación de la Cámara de Comercio en este proceso es importante y valioso para darle celeridad y exactitud a la evaluación de los proyectos”, indicó.

Humbert dijo que ya ha tenido un acercamiento con otros gremios y está seguro que poco a poco se van a sumar, porque la capacidad y el apoyo de algunos sectores técnicos que conocen la materia pueden servir para presentar sus preocupaciones y hacer sus evaluaciones.

El Contralor Humbert reiteró que "no fueron 59 millones, fueron más, no fueron 4 personas, fueron más, y no fue una sola empresa, fueron muchas más".

Foto: Contraloría