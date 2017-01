La Asep ordena a las telefónicas desbloquear celulares a partir de abril

Escrito por Redacción Web en 06 Enero 2017 . Publicado en Economía

A partir del 1 de abril de 2017, los concesionarios de servicios de telefonía móvil celular y servicios de comunicaciones personales deberán comercializar los equipos terminales móviles desbloqueados, así lo dio a conocer la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

La medida aprobada busca facilitar y agilizar los procesos de portabilidad numérica.

Con la nueva Resolución AN No. 10817-Telco, del 29 de diciembre de 2016, que prohíbe la venta de los celulares bloqueados, los concesionarios están obligados a desbloquear a requerimiento del cliente, de manera inmediata y sin costo alguno los terminales móviles bloqueados que hayan sido vendidos y entregados a sus usuarios antes de la entrada en vigencia del mencionado documento. Los clientes tendrán derecho al desbloqueo del equipo terminal, siempre y cuando no mantengan saldos pendientes por concepto de subsidio del equipo.

La ASEP determinó que el desbloqueo se convirtió en una barrera que dificultaba la portabilidad numérica.

