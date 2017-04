Guatemala niega que tuberculosis en Panamá proceda de este país

Escrito por Redacción Web en 06 Abril 2017 . Publicado en Economía

EFE | Las autoridades guatemaltecas negaron ayer que una cepa de tuberculosis que afecta a unas 60 reses en Panamá proceda de Guatemala, como los indicaron las autoridades panameñas. "No es cierto porque Guatemala no exporta bovinos a Panamá desde el 2011 y en el país no se ha registrado ningún caso de tuberculosis”, indicó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Por su parte, el jefe nacional de enfermedades zoosanitarias del MIDA, Marcos Hernández, dijo que las reses enfermas tenían una cepa procedente de Guatemala y México.