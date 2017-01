General Motor y Michelin mantienen sus proyectos en México

Escrito por Redacción Web en 10 Enero 2017 . Publicado en Economía

AFP | Dos empresas de la industria automotriz, General Motors (GM) y Michelin, descartaron hacer modificaciones a sus proyectos en México, pese a las presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que los fabricantes se retiren de territorio mexicano, dijeron el martes los presidentes de estas firmas.

"Nuestra estrategia sigue siendo producir allá donde vendemos, eso no ha cambiado", dijo Mary Ibarra, presidenta de GM, en declaraciones a periodistas en la sede de GM en Detroit (Michigan, norte), donde se realiza desde el lunes la 29 edición del salón automóvil.

"Cuando usted mira el número de empleos que creamos en este país, pienso que nuestra voz será oída en el momento en que se elaboren las políticas", añadió Barra.

La industria automotriz, especialmente GM, Toyota y Ford, fue el blanco de la campaña de Donald Trump, quien hizo la promesa de repatriar a Estados Unidos los empleos industriales.

Ford y Toyota han anunciando inversiones en Estados Unidos y la automotriz estadounidense renunció a construir una fábrica que tenía prevista en México.

GM, que dispone de varios sitios industriales en México y tres fábricas de ensamblaje --Silao, San Luis Potosí y Ramos Arizpe-- aún no ha dado señales de querer trasladar sus inversiones.

Por su parte, Jean-Dominique Senard, presidente del gigante francés de neumáticos Michelin dijo que la empresa no está reconsiderando la nueva planta planeada en México.

"La decisión de construir la fábrica en México se dio hace años", dijo a la AFP Senard durante la feria. "Vamos a estar donde están nuestros clientes, nuestro negocio es global y no estamos reconsiderando" la presencia en México.

El grupo francés anunció en julio planes para construir una planta en el centro de México focalizada en neumáticos de alta terminación con una inversión de 450 millones de euros, o unos 475 millones de dólares a la tasa de cambio actual.

Michelin dijo que la planta, localizada en el estado de Guanajuato y que espera esté lista para finales de 2018, producirá de cuatro a cinco millones de neumáticos de acuerdo con la creciente demanda en México y "las crecientes oportunidades en el dinámico mercado de América del Norte".