Extranjeros desplazan a nacionales en puestos de trabajo pese a ley

Escrito por Yessika Calles en 31 Enero 2017 . Publicado en Economía



Pese a que el código de trabajo de Panamá establece que solo el 10% de la fuerza laboral de una empresa puede ser extranjera, existen excepciones para esta regla que ampara el derecho a un permiso de trabajo a un foráneo.

Zulphy Santamaría, viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), señaló que “el código de trabajo estable que el porcentaje de los extranjeros no se pasará del 10% del personal ordinario, pero dice que existirán otras categorías que regulará la ley, esto trae como consecuencia que en la categoria del 10% no cuenten ciertos permiso de trabajo otorgados”.

Santamaría explicó que el extranjero casado con un nacional, en virtud de la familia y del matrimonio tiene derecho a trabajar en el país y ese permiso de trabajo no entra en la categoría del porcentaje y cuenta como panameño, asimismo las personas que tienen un permiso de trabajo indefinido.

La viceministra agregó que “muchas veces vemos en un comercio X que hay muchos extranjeros y pocos panameños y la primera impresión es decir que están violando la ley, pero no necesariamente es así, porque es posible que todos estos tengan un permiso que no les obliga a entrar en un porcentaje determinado; el tema no es sencillo”.

‘La contratación extranjera le cuesta menos a los empresarios’

Pedro Hurtado, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), dijo que la mano de obra extranjera acorta a la nacional. “Empresarios están decidiendo esa mano de obra porque así pueden pagarle menos y no pagan seguridad social”.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CallesYessika

Instagram: @yessika_calles