Empresarios y líderes de la sociedad civil exigen investigación contra Odebrecht

Escrito por Redacción Web en 27 Diciembre 2016 . Publicado en Economía



A voz unísona, consultados por Metro Libre exigen al Ministerio Público (MP), al Gobierno y a la Contraloría agilizar las investigaciones sobre las coimas o sobornos que pagó la constructora brasileña Norberto Odebrecht a altos funcionarios del Estado para ganar licitaciones de obras de infraestructura en el país.

Según lo revelado en informes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EE.UU.), en que la constructora Odebrecht y su brazo petroquímico, Braskem, declararon ante un tribunal estadounidense, el pasado miércoles, su culpabilidad por pagar sobornos a cambio de beneficios en contratos en varios países, incluido Panamá.

Para el abogado Ernesto Cedeño, “Panamá no debe mantener relación comercial con ningún corrupto, si es que en verdad amamos la moralidad. Panamá debe mandar este mensaje al mundo: no toleramos la corrupción”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge García Icaza, dijo que “apelamos a que las autoridades panameñas busquen los mecanismos, como se hizo en los EE.UU., para suspender el derecho de participación de la empresa en nuevas contrataciones, hasta que la subsidiaria reafirme lo dicho en el proceso señalado, coopere con las autoridades y resarza al Estado y al pueblo panameño por los contratos que se hayan establecido con sobre costos por el pago de coimas”.

La Procuraduría de la Nación informó que enviará un equipo de fiscales a la Washington DC, para reunirse con miembros del Departamento de Justicia de EE.UU. para obtener detalles sobre los presuntos actos de sobornos y utilización de instituciones financieras en Panamá, a fin de fortalecer y complementar las investigaciones que se adelantan en el MP.

Las investigaciones por sobornos en el caso Odebrecht se ubican en el período 2009-2014, por $59 millones con pago a exfuncionarios e intermediarios. La fiscalía Séptima Anticorrupción adelantó una investigación en el caso Lava Jato donde solicitó ante el Juzgado Duodécimo penal la reapertura del caso. También hay pesquisas por supuestos sobornos, corrupción y blanqueo de capitales producto de reportes periodísticos, tras una investigación realizada en Brasil.

El MP está a la espera de respuestas de asistencias judiciales remitidas a las autoridades de de Brasil. El gobierno de Panamá pidió procesar y sancionar a los funcionarios que habrían recibido los sobornos de Odebrecht, que habría ganado $175 millones.

Unos 77 ejecutivos de la empresa firmaron a inicios de mes acuerdos de delación premiada con la fiscalía brasileña en relación con las denuncias sobre sobornos a dirigentes políticos. Según dos diarios brasileños, la justicia de EE.UU. señaló que el pago de “propinas”, hecho por Odebrecht, fue a dos “parientes cercanos” a una autoridad gubernamental de alto nivel en Panamá, uno de esos familiares sería uno de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009- 2014).

Orlando Castillo

Abogado

Ya aquí se hizo la pantomima de abrir un proceso con relación a Odebrecht y la fiscal Janette Rovetto solicitó un sobreseimiento excusándose en una asistencia judicial que, según ella no le ha llegado. La ley dispone que cuando no existe imputados el proceso continuará abierto y en investigación pero como aquí la justicia es selectiva suceden este tipo de absurdos.

Ricardo Robles

Expresidente de la SPIA

Una forma de corrupción es redactar pliegos de cargos amañados para favorecer a empresas extranjeras; relegando e impidiendo la participación de los profesionales panameños; lo que resulta una violación constitucional y legal del derecho individual del trabajo. Existen denuncias y solicitudes de los gremios profesionales afectados; sin respuesta de autoridades.

Annette Planells

Grupo MOVIN

Se debería suspender a la empresa Odebrecht en nuestro país de cualquier nueva licitación de obras, exigirle a la empresa que, así como está confesando en Brasil, EE.UU. y en Suiza, confiese en Panamá todos los sobornos y pagos que se hicieron a funcionarios, intermediarios y parientes de estos, devuelvan los dineros robados y se sometan a la justicia panameña.

Juan Carlos Araúz

Colegio Nacional de Abogados

La justicia debe mostrarse activa y desplegar los mecanismos para documentar lo señalado. El Ejecutivo debe crear mecanismos para sancionar a empresas que enfrenten estos señalamientos. Ante la inexistencia de regulaciones específicas sobre los hechos ocurridos, el gobierno queda sujeto a lo establecido en cada contrato y se tendrá que respetar los mismos.

Ana Matilde Gómez

Diputada y exprocuradora

Las coimas no salen de un fondo que tenía la empresa para pagarlas, sino a través de la contabilidad paralela mediante la cual se sobrevaloraban las obras y se le subía el precio. De esta manera, terminaba saliendo del mismo país, es decir que de los fondos públicos, salían de un bolsillo y entraba en otro. Es un modelo complejo, pero no único, que no solo lo usó en Panamá,

Saúl Méndez

Dirigente del SUNTRACS

La justicia debe dar con los responsables de esa corrupción y debe abrir la investigación desde el gobierno de Martín Torrijos [2004] a la fecha. Me parece que las obras no deben paralizarse, pues cada una es un contrato diferente, además en muchas de ellas hay otros contratistas. Si se paralizan habría demandas al Estado y fuentes de empleos comprometidas, eso está mal.