Director de ANATI: Anulación de títulos en Donoso está en trámite

Escrito por Yessika Calles en 13 Enero 2017 . Publicado en Economía

El administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), Carlos González, manifestó que “el trámite de revocatoria de los títulos de propiedad que se dieron en el área de Donoso y en todas las otras áreas donde se dieron escrituras de manera irregular a nivel nacional, ya está siendo tramitado”.

González agregó que la ANATI ha proporcionado al Ministerio Público toda la información que tenían en relación al tema judicial y las autoridades competentes deben encargarse.

También explicó que durante la pasada administración (2012-2014), se dieron arriba de 30 titulaciones en el distrito de Donoso, provincia de Colón, dentro de áreas protegidas y de mineras. “La zona de la mina había sido una concesión otorgada al Estado con anterioridad lo que automáticamente ponía a esas tierras en una situación de ser inadjudicable y procedimos a revocar esos títulos”, explicó.

Por otro lado, el administrador de la entidad dijo que “han entregado alrededor de 30 escrituras a través de la Ley 80 en las áreas insulares como las costas y playas, esto con mucho juicio y tacto estudiando bien los documentos para que no se le de ningún título alguien que este especulando con las tierras del Estado o que no vayan a ser utilizadas con el propósito que rige la ley”.

Pese a la adjudicación de escritura en estos lugares González afirmó que “entregar títulos el área insular no es prioridad para la institución, pero eso no quiere decir que no se esten haciendo los trámites, esta administración tiene un norte que es cumplirle a los panameños que han esperado por más de 40 años la titulación de sus tierras”.

