Clientes aún no se adaptan a la medición de productos en kilos

Foto: E.OSES | La carne de res y otros productos alimenticios se vende tanto en libras como en kilos en el supermercados Rey, ubicado en Calle 50.

A casi cinco años de haberse implementado el cambio de medida de libras a kilos, los panañenos aún no han adoptado la conducta de comprar los productos por kilos, ya sea por costumbre o por falta de campañas para educar a los compradores, afirmaron grupos de consumidores.

Apolonio Miller, miembro de la Asociación Nacional de Consumidores de Panamá (ANACOP), señaló que “un cambio repentino no es tan fácil, la gente no ha podido asimilar todavía esa eventualidad”.

Miller manifestó que la falta de campaña para que la gente conociera el nuevo sistema es la causa de que se insista en comprar en libras “no se hizo el trabajo de educar a los consumidores, el resultado es este, ahora mismo tú le hablas a las personas de eso y no saben que responder”.

Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (IPADECU), dijo que “este cambio ha sido sin mayor funcionabilidad, son pocos los comercios donde esto ha tenido un impacto”.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) comentó que “en base a la experiencia en el mercado, se advierte que aún existen muchos agentes económicos que no han adoptado el sistema internacional de unidades de medidas, situación que retrasa su implementación, a la vez muchos consumidores que no han variado sus forma de consumo”. Recalcó que “para que el proceso continúe se requiere una acción interinstitucional que junto con el sector privado, permita que el sistema sea utilizado en más áreas del comercio”.

Francisco Pinto, administrador del Mercado de Abasto, explicó que en la plaza se vende por kilos y libras, pero la gente nunca pide sus alimentos por kilos. Pinto dijo que “los panameños tienen esa costumbre y no van cambiar”. Agregó que “un 1% de las personas compra por kilos y si acaso son extranjeros, la gente no ha adoptado la medida de comprar por kilos, se mantienen por libras”.

