“Capacitación”, tema central de la segunda Convención Nacional de Turismo Escrito por Redacción Web. 20 Junio 2017 Publicado en Economía

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la Cámara de Turismo de Panamá (CAMTUR), llevarán a cabo del 28 al 29 de junio la segunda Convención Nacional de Turismo, que este año tendrá como tema central a debatir: “la importancia de capacitar en el sector turístico”.



Para dar a conocer los detalles de esta reunión, ambas entidades realizaron, este martes 20 de junio, una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones Atlántico Pacífico (ATLAPA), a la que asistieron gremios del sector.



Antonio Alfaro, presidente de CAMTUR explicó que durante la convención, que contará con la ponencia de expertos internacionales de Venezuela y Estados Unidos, se analizará la situación actual de la industria, sus necesidades y la forma en la que empresa privada y la ATP pueden articular acciones para fortalecer la actividad turística en materia de atención al visitante.



El año pasado la convención abordó el tema de la integración del gremio, este año se ahondará en la importancia de las capacitaciones blandas, entre ellas: atención al visitante, servicios y conocimiento general del país; geografía, historia, monumentos históricos y sitios para esparcimiento.



Alfaro señaló que en 17 meses Panamá se convertirá en el centro de atención a nivel mundial, con el arribo al país de cientos de peregrinos o viajeros de diferentes partes del mundo que asistirán a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), por lo que la calidad del servicio deberá ser lo primero en la agenda de los proveedores de servicios turísticos.



Agregó que si no se buscan los correctivos para mejorar, “ el turista se irá con la peor de las impresiones del país, en cuanto a atención y se convertirá en un agente multiplicador negativo y probablemente en su próximo viaje optará por ir a países vecinos, donde la atención es la mejor carta de presentación”, advirtió.



Por su lado, el administrador de la Autoridad de Turismo, Gustavo Him, dijo que este encuentro reviste importancia porque permite intercambiar ideas e inquietudes sobre un tema relevante para el crecimiento y la buena imagen de la actividad turística, que solo recibirá buena calificación si se toma en cuenta la capacitación del personal”, subrayó.



“Necesitamos cambiar de actitud y eso incluye la atención que ofrecen colaboradores en instituciones relacionadas con la atención al turista”, resaltó.



Him recordó que un sondeo realizado a visitantes, en diferentes puestos de entrada al país, reveló que el 95% de los turistas que ingresan al país consideran que su experiencia es muy positiva; sin embargo, señalan que se debe mejorar el servicio al cliente.



Para subsanar las deficiencias en la atención, el administrador de la ATP, señaló que se adelantan estrategias y capacitaciones en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), y la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).



“Necesidades del sector en capacitación y proyectos relacionados”, “Cómo llevar una capacitación inclusiva y de alcance nacional”, “ Niveles de capacitación y participación del sector privado empresarial” y “Capacitación no es una decisión en una obligación", son algunos de los temas que se abordarán en las mesas de trabajo, durante el desarrollo de esta convención que tendrá como escenario ATLAPA.



Durante la convención se organizarán mesas de trabajo por región: Panamá Oeste, Panamá Metro, Panamá Este, Guna Yala, Chiriquí, Tierras Altas y Bocas del Toro, con la finalidad de crear una campaña de capacitación y exponer las debilidades y fortaleza en el servicio al visitante y cómo mejorar.



El encuentro contará como invitado especial al conferencista y psicólogo venezolano, Carlos Saúl Rodríguez, autor de las obras: “La vida es una sola”, “ No es cuestión de leche, es cuestión de actitud”, quien disertará el tema: “ Servicios es cuestión de actitud”; mientras que la gerente general para América Latina de Adventure Travel Trade Association, Gabriella Stowell, experta en turismo de aventuras, quien visitará áreas turísticas del país, para posteriormente emitir

Imprimir Correo electrónico