Campaña para prevenir los accidentes en la construcción

Escrito por Yessika Calles en 04 Abril 2017 . Publicado en Economía





La Secretaría de Seguridad y Salud Ocupacional del Suntracs inició una campaña de prevención de accidentes en sitios de trabajo.

Gregorio Guerrel, Secretario de Salud Ocupacional del Suntracs, señaló que “para nosotros las muertes en la industria de la construcción han venido dando se por falta de condiciones de seguridad; falta dotación de equipos de seguridad, individual y colectivo”.

Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, comentó que “los empresarios estamos pagando un inspector de seguridad al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), si no lo pagamos no nos dan los permisos de construcción”. Explicó que para otorgarle los permisos deben cumplir con las normas de seguridad y agregó que “tenemos que preguntarle si le importa o no la seguridad de los trabajadores al Mitradel”.

