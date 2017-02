Bancos serían sancionados si no anuncian a usuarios aumento de tasa

Escrito por Yessika Calles en 15 Febrero 2017 . Publicado en Economía



La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aseguró que el artículo 79 de la Ley Bancaria establece que “los bancos podrán fijar libremente el monto de las tasas de interés activas y pasivas de sus operaciones”, lo que promueve la libre competencia entre los bancos, repercutiendo así en una mayor oferta hacia los clientes.

“Las mismas son de libre oferta y demanda de acuerdo a las condiciones de mercado”, señaló la entidad bancaria, sin embargo, si estas instituciones no avisan a sus usuarios sobre el incremento de las tasas de interés, estos podrán presentar sus debidos reclamos.

La Asociación Bancaria de Panamá indicó que “no es que hay un incremento uniforme, cada banco hace el aumento que considere adecuado y algunos bancos no han aumentado”.

Por otro lado, Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas (MEF), manifestó que “los bancos lo que hacen principalmente es mantener los intereses hipotecarios con una letra estable al deudor y ajustan el plazo de repago de la deuda”. Agregó que “la tasa de interés del país está ligada a la de EE.UU.

La economía no se vería afectada

El economista Antonio Arias señaló que en otros países que se han tenido estás situaciones, se ha demostrado que no hay un impacto directo en la limitación del acceso de crédito, por tanto en la economía no tendría un impacto negativo ni positivo.

