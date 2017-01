Acodeco: promociones permanentes en restaurantes merecen descuento

Escrito por Thaylin Jiménez en 04 Enero 2017 . Publicado en Economía



Ante la queja de consumidores que en algunos restaurantes no les quieren dar el descuento que establece la ley de jubilados, pensionados y tercera edad, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), explicó que “si son menús realmente promocionales, temporales, no es obligatorio que se dé la rebaja en el precio”.

Sin embargo, García señaló que “que hay que tener cuidado porque por ejemplo hay muchos restaurantes que tienen menú ejecutivo diario, que forma parte de su oferta regular de comida para los consumidores, que si debe aplicar el descuento”.

“En ese caso ese menú no lo consideramos como una promoción porque está vigente todo el año”, dijo García.

La Ley No. 6, de 16 de junio de 1987 y modificada por último por la Ley No. 30 de 2 de junio de 2008, dicta descuento del 25% del valor del consumo individual de comida, siempre y cuando el lugar elegido para ingerir alimentos no sea una fonda. Descuento de 15% en los establecimientos de expendio de comidas rápidas, siempre y cuando sean franquicias nacionales e internacionales.

