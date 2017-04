ACODECO detectó anomalías en comercialización de pollo congelado importado

Escrito por Redacción Web en 13 Abril 2017 . Publicado en Economía

Tras una denuncia presentada por la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) sobre anomalías en la venta de pollo congelado importado, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) realizó verificaciones en los supermercados Xtra de San Miguelito, Las Acacias y Arraiján y posteriormente a todas las cadenas de supermercados en la ciudad capital.

Durante este operativo especial, realizado el 5 y 7 de abril de 2017, se encontraron 211 unidades de pollo congelado importado con anomalías, donde se detectó el incumplimiento de la Ley 45 de 2007 y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 33-2007 sobre Tecnología de los Alimentos. El producto indica en su etiqueta que es fresco pero se vende congelado y se excede los 12 meses de vigencia que dispone el Reglamento Técnico. Asimismo, algunos productos no indicaban la fecha de producción; no indicaban la leyenda "Manténgase en refrigeración/congelación" de acuerdo al caso, estipulada en el respectivo Reglamento Técnico.

El Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 33-2007 se refiere a Tecnología de los alimentos: carne de aves, pollo, gallina y gallo procesado listo para cocinar (crudo), entero y en cortes, y sus menudos, principalmente en lo concerniente al rotulado o etiquetado así como el almacenamiento de estos productos.

El artículo 7 (rotulado y etiquetado) del citado reglamento establece, entre otras disposiciones, las siguientes: Los rótulos deben imprimirse en los envases o bien en papel o en cualquier otro material que pueda ser adherido a los mismos.

Los rótulos no pueden tener ninguna leyenda de significado ambiguo, ilustraciones o adornos que induzcan a error o engaño, ni descripciones de características del producto que no se puedan comprobar. Los rótulos deben cumplir con la expresión "Manténgase en refrigeración, a una temperatura no mayor de 0 a 7 grados Celsius, durante un máximo de diez (10) días" o bien la expresión "Manténgase en congelación, a una temperatura entre -22 y -18 grados Celsius, durante un máximo de doce (12) meses", según sea el caso, o ambas.