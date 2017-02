A falta de denuncias puntuales colegios privados siguen la práctica de venta atada

Escrito por Yessika Calles en 14 Febrero 2017 . Publicado en Economía



Pese a que está prohibido por ley obligar al padre de familia a comprar útiles de una marca determinada o textos escolares en el plantel, algunos colegios particulares insisten en condicionar el servicio educativo con la denominadas “venta atada”; la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), afirmó que reciben denuncias informales y a falta de pruebas no realizan la inspección en los colegios.

Óscar García, administrador de la ACODECO, manifestó que “las denuncias que estamos recibiendo son por teléfonos o por redes sociales, pero en este momento son denuncias un poco genéricas que no nos permiten hacer una verificación en particular porque no tenemos una información precisa con la cual se quiere contrastar”.

García señaló que “nosotros necesitamos que las denuncias sean específicas, que nos digan el colegio X nos está obligando a comprar el texto Y”.

Félix Cueva, presidente de la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares, dijo que “no es correcto obligar al padre de familia a la compra estricta de una marca determinada”.

Javier Lombardo, de la Unión Nacional de Asociaciones de Padres de Familias de Centros Educativos Particulares, indicó que “hay algunas prácticas que consideramos abusivas”.

Explicó que ningún colegio puede obligar a comprar la totalidad de los libros escolares sin que el padre se haya cerciorado de que en otros lugares están más económicos.

Multas alcanzan los 25 mil dólares

El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), Óscar García, dijo que “según la ley las sanciones tendrían un monto para cualquier tema de venta atada hasta de 25 mil dólares (multa máxima) y la misma podría ser mayor en otros casos”.

García manifestó que “en la práctica cuando hemos puesto multas en este tema han sido de entre dos a tres mil dólares”.

