Eternos indignados Escrito por Darys Araúz Somoza. 18 Junio 2017 Publicado en Desde la web

A veces no sé qué pensar de algunos usuarios en las redes sociales.

Claro que uno está pendiente a todo cuanto pueda o le interese para informarse y poder emitir una reacción a favor o en contra.

Pero hay quienes se fijan en un objetivo y se dedican a criticarle, ya sea por hostigamiento o me parece que por autoflagelación.

Si hay algo que no me gusta, dejo seguirlo para no verle, pero hay quienes se levantan sólo para escribir de lo indignados que pueden sentirse por algo, sin aportar nada.

