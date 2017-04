Escrito por Darys Araúz Somoza en 13 Abril 2017 . Publicado en Desde la web

Considero que los trabajadores conscientes de sus responsabilidades son víctimas de los practicantes del mal llamado “juega vivo”.

Me da pesar cómo cierran la calle al que sí trabaja, por exigir algo por lo que no quieren pagar. Y no me refiero a un hecho aislado, sino a la proliferación de grupos que exigen algo por a fuerza y omitiendo los procesos.

Ojalá esta sociedad pueda sanearse y dejemos de ver esos tristes episodios de quienes pasan encima de los estándares de orden.