Zidane: "La presión me hace crecer, no le tengo miedo"

Escrito por Redacción Web en 20 Enero 2017 . Publicado en Deportes

EFE | Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó la necesidad de reaccionar inmediatamente tras dos derrotas consecutivas aunque avisó, antes de recibir al Málaga, que "no existe el no se puede fallar más", sin mostrarse tenso por una presión que aseguró le "hace crecer" y a la que no tiene "miedo". "No existe el no se puede fallar más.

Lo que tenemos que hacer es dar el cien por cien cada partido y en cada jugada. Estoy convencido de que vamos a dejar este momento atrás seguro con convicción.

La presión la tengo desde que firmé con el club y la voy a tener siempre hasta el último día que esté aquí", dijo. "Me hace crecer, no le tengo miedo a la presión, me ayuda para hacer las cosas bien.

Estaré contento de lo que hago hasta el último día que voy a estar aquí", añadió mostrando su actitud ante el bache de resultados en el que se ha metido su equipo.

Para Zidane lo mejor tras dos derrotas consecutivas es no tener tiempo para pensar. "Lo bueno es que jugamos mañana para cambiar todo". Admitió que pese al poco tiempo para recuperar, sus jugadores están "preparados para dar el máximo e intentar hacerlo desde el principio de partido", sin cambiar su idea de juego.

Reconoció que la dureza de su mensaje tras la derrota ante el Celta debía suavizarlo tras ver el partido en vídeo. "El vestuario está bien y no estoy preocupado. No creo que hayamos jugado peor, lo hicimos muy bien". "Después del partido dije que la primera parte fue rara, entramos mal pero tampoco es así, lo dije porque pensaba que era peor el inicio de partido pero no es así.

El único fallo nuestro es que el rival tuvo dos y metieron dos. No voy a estar tan crítico. Después de dos derrotas es normal pensar que algo pasa. Hay que analizarlo y ver como cambiarlo pero creo que es más de concentración", opinó.

El técnico francés no quiere comparar el actual momento con el que se vivió en la etapa en la que era segundo del italiano Carlo Ancelotti, cuando el Real Madrid se desplomó tras la conquista del Mundial de Clubes. "En mi mente no está ese recuerdo, solo estoy concentrado en el trabajo porque esto es fútbol y no se pueden ganar todos los partidos y hacer las cosas muy bien.

Como en la vida hay momentos malos que superar y seguir adelante. En mi mente está solo el trabajo, pensando que las cosas se pueden hacer mejor. Últimamente lo estamos haciendo peor pero no estoy preocupado", analizó.

Del rival, el Málaga, admitió Zidane que sus resultados "no son positivos" pero "no significa nada porque son un buen equipo, organizado que sabe jugar". Y señaló las claves para reaccionar. "Espero que tengamos un poco de tranquilidad, no hay que volverse locos, simplemente hemos perdido dos partidos y no va a cambiar nada.

Es cierto que cuando perdemos todo el mundo habla, es normal. Tenemos que aceptar las críticas y continuar con el trabajo para dar la vuelta a esto". "No se ha roto nada, hemos perdido dos partidos seguidos ante equipos muy buenos que nos pusieron en dificultades.

Hay que continuar, creo que ha sido un buen momento perder ahora dos partidos seguidos, me hubiese gustado seguir ganando pero era buen momento perder para volver a ganar, recuperar la confianza y seguir", sentenció.