Viñales sorprende otra vez y lidera Grand Prix

10 Abril 2017

ML | Dos carreras en 2017 y doble victoria. El español Maverick Viñales no deja de sorprender: se alzó ayer domingo con el Gran Premio de Argentina de MotoGP al sacar ventaja de la caída del campeón del mundo, su compatriota Marc Márquez.

También fue una doble victoria para Yamaha, porque el italiano Valentino Rossi se clasificó segundo en su Grand Prix número 350, en tanto el británico Cal Crutchlow (Honda) se quedó con el tercer lugar del podio.

"Hacía mucho tiempo que no me sentía flotar de esta manera. No esperaba un debut de temporada como este", dijo Viñales.