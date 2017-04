Tras el ataque, el Borussia Dortmund enfrenta una pelea con sangre, sudor y lágrimas

Escrito por Redacción Web en 18 Abril 2017 . Publicado en Deportes

AFP | Marc Bartra quedó herido en un brazo, pero otros jugadores del Borussia Dortmund también sufren el traumatismo del ataque con explosivos contra el autobús del equipo, por lo que el miércoles buscan el milagro en la vuelta de cuartos de final de Champions, tras haber perdido por 3-2 en la ida en casa contra el Mónaco.

Aquel partido fue suspendido en un primer momento, para jugarse 24 horas después.

"Me despierto todas las noches", contó el portero suizo del Borussia Dortmund, Roman Burki. "Sin ninguna razón, me despierto sobresaltado por el terror. Después no puedo volver a dormirme y simplemente me siento aliviado de estar en mi casa, en mi propia cama", reveló.

Burki recordó el horror que vivió en una entrevista con el diario suizo Der Bund.

"La explosión hizo que todas nuestras cabezas se giraran hacia un lado. Después hubo un largo silencio y un grito: era Bartra", señaló el portero.

Burki indicó que no puede entender por qué un equipo de fútbol puede ser el objetivo de "un ataque terrorista".

El equipo está siendo asistido por psicólogos.

"Tenemos muy buenos terapeutas a los cuales les podemos pedir ayuda", explicó el guardameta suizo.

El sábado, el equipo mostró algunos signos de recuperación y se impuso con comodidad al Eintracht Fráncfort (3-1) en la Bundesliga.

Para Burki, el fútbol es parte fundamental de la terapia.

"Estoy contento de tener algo en que concentrarme. Es muy importante poder sacar de tu mente estas cosas, pensar menos en lo que pasó", contó.

Con la noticia de que el defensa ya había recibido el alta, el equipo celebró el triunfo con la camiseta de Bartra. En muchos rostros había lágrimas.

"Durante los 90 minutos del juego fue más fácil, pero al final todo lo que hemos guardado sale", contó el capitán Marcel Schmelzer.

"Frente al Eintracht Fráncfort, mostramos mucha alegría jugando, porque estábamos felices de estar ahí. Hablamos mucho los unos con los otros. Creo que nos mantuvo unidos como equipo", agregó.

El internacional alemán Sven Bender dijo que todo el equipo merecía elogios por jugar contra el Eintracht Fráncfort tan poco tiempo después del suceso, que algunos expertos indicaron que podría haber sido mortal.

"Para mí fue todavía más difícil que el miércoles, porque tuvimos más tiempo para pensar en las terribles cosas que podrían haber pasado", reflexionó.

El entrenador del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, cree que el primer partido contra el Mónaco no debería haber sido organizado tan pronto.

Algunos especialistas afirman que el trauma podría comenzar a estabilizarse dos o tres días después, indicó Tuchel.

"Para los jugadores, es más fácil cuando están jugando, porque después del pitido final sienten que tienen que hablar" sobre su sufrimiento.

El problema es "cómo concentrarse" en el partido contra el Mónaco, indicó el entrenador.

Pero el desempeño del sábado frente al Eintracht Fráncfort podría indicar que el equipo tiene posibilidades en Mónaco.

El defensa Sokratis Papastathopoulos marcó con un tiro de 23 metros, que calificó como "el gol más lindo" de toda su carrera, y que lo dedicó a Bartra. "Creemos en nosotros mismos", apostilló el jugador griego.

Marco Reus también mostró su buen estado tras anotar tras sólo 122 segundos después de entrar a la cancha tras seis semanas en el banquillo por una lesión.

Reus en su mejor momento puede ser un jugador que inclina el marcador para una victoria. El deportista de 27 años tiene experiencia y sobre todo no iba en el autobús la noche del martes, lo que podría marcar la diferencia.