Tiro con arco, una disciplina deportiva que busca resurgir para el ciclo olímpico 2020

El deporte del tiro con arco está agremiado en el país desde el año 1998 cuando se creó la Asociación Nacional de Tiro con Arco de Panamá (Antap), comentó Julio Marquínez, federado de esta disciplina. “Tuvimos buenos elementos en ese entonces compitieron y obtuvieron buenos resultados fuera de Panamá, pero ya muchos se ha retirado. Han pasado seis años de inactividad de los arqueros”, explicó Marquínez, un ingeniero de profesión.

Adeptos del arco

Actualmente existen en el país 100 arqueros que entrenan esta disciplina y que están a la espera que la Federación Mundial de Arquería les brinde las certificaciones de entrenadores para el deporte de precisión. Se habla de la posibilidad de dar un curso de entrenadores que forjen a los arqueros y a su vez estos reciban un programa de seguimiento del avance de los atletas.

El Comité Olímpico de Panamá y solidaridad olímpica apoyan a los arqueros nacionales que buscan levantar esta disciplina que ya tiene adeptos en Chiriquí, Herrera y Panamá. El equipo profesional de tiro con arco tiene un costo que llegaría a los $10 mil, este incluye el arco, set de flechas cuerdas, estabilizador, disparador y miras.

La disciplina tiene 3 grupos activos y que entrenan en Panamá: ‘Guardia de Orión’, grupo que practica en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), a cargo de Leonardo Field.

La segunda son ‘Los Centinelas de Oeste’ y la lideriza Víctor Hernández, y el tercer grupo es ‘Silla de Ruedas’, que auspicia el Comité Paralímpico de Panamá y entrenan todos los sábados en las inmediaciones del estadio Rommel Fernández.

Sin sede para entrenar

“La gente necesita ir a un sitio seguro para entrenar y Pandeportes no nos ha dado un lugar para practicar el arco con tiro. Lo que dificulta llegar a buen nivel para competir”, criticó Marquínez.

Ciclo olímpico

“Salir y representar al país en este nuevo proceso de reactivación del tiro con arco es posible”, confirmó el dirigente.

‘Federation World Archery’ tiene la intención de donar y asignar equipos a los arqueros panameños y que los mismos tengan seguimiento de su avance para las próximas justas.

Existen tres arcos: de recreatividad, el segundo modelo es recurvo olímpico, y el arco compuesto, que cuenta con dos poleas y es mecanizado.

La arquería como terapia para discapacitados

ML | La arquería puede ser utilizada con fines terapéuticos para personas con alguna discapacidad para lo que Leonardo Field y Julio Marquinez tomaron curso en Chile para arqueros con discapacidad. Hay arqueros ciegos, con Síndrome de Down e inclusive con Síndrome postraumático, en los que usa esto como recurso de terapia. Al igual, aquel que pueda tensar la cuerda o usar un ‘tab’ de boca, para competir en una prueba y tirar la flecha a 50 metros y dar en el blanco. “Para los paralímpicos, los ciegos no compiten en tiro con arco porque no hay una medida estandirizada que diga que nivel de ceguera”, dijo Marquínez.

