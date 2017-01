Tejada y Muñoz: Víctimas de clubes malapaga

Escrito por Francisco Márquez en 06 Enero 2017 . Publicado en Deportes



Los veteranos delanteros panameños Luis Tejada y Nicolás Muñoz, jugadores con amplia trayectoria internacional, viven una situación similar: a ambos le adeudan dos meses de salario.

El Matador, que fue firmado en diciembre pasado por el Universitario de Deportes de Perú, viajó ayer hacia la capital peruana para unirse a la pretemporada de su nuevo club, pero antes reveló al portal ‘Somos la Sele’ una de las razones que lo obligaron a dejar al Juan Aurich, club en el que era considerado un ídolo y ahora recibe repudios por parte de su afición.

“Yo no cobraba desde octubre de 2016 con el Juan Aurich y, sin embargo, seguía jugando por la camiseta y por la gente. Todavía me deben dinero de unos premios de 2015 y yo seguía jugando por amor al club. No tenían la facilidad para pagarme. Del 2016 me deben noviembre y diciembre”, indicó Tejada.

Del lado de Yuyu, la situación es caótica. El Águila salvadoreño lo colocó en la lista de transferibles y a pesar de tener un año más de contrato y de reportarse ayer a la pretemporada, el club le comunicó que no continuará, por lo que exige que se le pague el dinero que se le adeuda.

“Si ya no me quieren aquí yo me tendré que ir, pero tienen que cancelarme lo que me falta. A mí me extraña que a todos mis compañeros les pagaron y yo no recibo sueldo desde noviembre”, afirmó Muñoz.

