Simeone, niega, contacto,director ,Argentina

Escrito por Redacción Web en 18 Abril 2017 . Publicado en Deportes

EFE | Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, negó contactos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reemplazar en el banquillo de la selección a Edgardo Bauzá.

"No, no he hablado con nadie de la AFA", respondió Simeone al ser preguntado sobre su vinculación con la Albiceleste en la rueda de prensa. Además, el Cholo calificó como una "desgracia" lo sucedido con el aficionado de Belgrano que fue arrojado desde una tribuna del estadio 'Mario Alberto Kempes'.

"Lo que ocurrió es una desgracia y ya una situación inmanejable. Creo que es un tema social más que de hinchas", señaló.