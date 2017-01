Scolari confiesa que se sintió herido en su orgullo por su salida del Chelsea

Escrito por Redacción Web en 23 Enero 2017 . Publicado en Deportes

EFE| El entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari, que actualmente dirige al Guangzhou Evergrande chino, tiene buenos recuerdos de su paso por el Chelsea inglés, aunque admite, en una entrevista a EFE, que la forma en que salió le hirió en su orgullo. "Fui herido en mi orgullo porque creía que, si continuase con mi trabajo tal como soy y de la forma como trabajo desde hace 35 años", todo saldría bien", asegura. Pese a todo, el técnico, -con 35 años de carrera y 24 títulos en su haber-, asegura que los siete meses que pasó en ese equipo fueron "una etapa buena, interesante en mi vida".

"Salí del Chelsea con un trabajo que era razonablemente bueno, clasificado para Champions, para la Copa de Inglaterra y tercero en el campeonato" inglés, pero el trabajo "no evolucionaba como yo quería" por el hecho de que "no existió un buena relación con dos o tres jugadores", añade. Por esa razón, le queda "una mancha" en su salida y porque, añade, podían haber esperado un poco más para ver resultados y no actuar por el hecho de haber un pequeño enfrentamiento con algún jugador, que supuestamente entendía que algunas de sus normas no eran las más correctas.

Según Scolari, el entrenamiento es un poco diferente en función del lugar debido a cuestiones como la temperatura o las características del campeonato. No obstante, su forma de trabajar siempre ha sido y sigue siendo igual. El club del magnate ruso Roman Abramovich destituyó a Scolari en febrero de 2009, cuando contaba con 49 puntos, 7 menos que el líder, Manchester United. El brasileño, de 68 años, fue seleccionador de Portugal entre 2003 y 2008, y dirigió igualmente a la selección de Brasil en dos épocas (2001-2002 y 2013-2014).