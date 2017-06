Renovado como el presidente del Real Madrid, Florentino afronta caso de Ronaldo Escrito por Redacción Web. 19 Junio 2017 Publicado en Deportes

AFP | Renovado en la presidencia del Real Madrid el lunes, Florentino Pérez debe dedicarse a la tarea de retener a Cristiano Ronaldo, en medio de un mar de rumores sobre la salida del cuádruple Balón de Oro portugués.

En su primera comparecencia tras ser renovado, Pérez, que concurría como candidato único, dijo asumir sus responsabilidades "con devoción y emoción", y prometió "preservar los valores de nuestro club: lograr la mayor fortaleza económica y social y conquistar el mayor número de triunfos".

"El Real Madrid es hoy un referente universal", se felicitó el directivo en un acto en el estadio Santiago Bernabeu, tras "una de las mejores temporadas de nuestra historia", en la que el club merengue ganó la liga española y la Liga europea de Campeones.

Florentino Pérez, un magnate de la construcción de 70 años considerado cercano a los círculos de poder económico y político, inicia así su quinto mandato al frente del club blanco, que dirigió entre 2000-2006 y desde 2009.

Su nuevo período, sin embargo, comienza con un tema candente: las amenazas de salida de su atacante estrella, Cristiano Ronaldo, tras ocho años en el Real Madrid.

Actualmente en Rusia para participar en la Copa de las Confederaciones con la selección portuguesa, CR7 habría dicho a sus compañeros de selección, según el diario deportivo español Marca: "Me voy del Madrid, no hay marcha atrás".

El periódico portugués A Bola aseguró que Florentino Pérez ya habría sido puesto al corriente de la decisión.

Los rumores estallaron poco después del anuncio de una investigación de la fiscalía española ante la posibilidad de que Ronaldo cometiera un fraude fiscal por un monto de 14,7 millones de euros, lo que habría irritado al jugador.

Los comentaristas deportivos españoles no descartan que Cristiano busque hacer presión sobre el Real Madrid para que asuma una parte de una eventual multa, como hizo el FC Barcelona con Lionel Messi.

Pero el silencio de Ronaldo, que desde el viernes no ha dicho nada y, peor aún, no ha emitido un desmentido, inquieta a sus seguidores.

Florentino Pérez tiene previsto dar una entrevista en la radio la noche del lunes y se espera que hable de Ronaldo, llegado al club en 2009.

En ese momento, el traspaso del joven portugués de 23 años ya premiado con un primer Balón de Oro se convirtió en el más caro de la historia, por 94 millones de euros.



Ocho años más tarde y con otros tres Balones de Oro en su haber, Ronaldo sería codiciado entre otros equipos por el Manchester United, dispuesto a pagar hasta 200 millones de euros para recuperarlo.

Sin olvidar una cláusula de rescisión estimada por la prensa en 1.000 millones de euros si muchos clubes se presentan.

También se habla del Paris Saint Germain o el Chelsea. El presidente del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, hizo un desmentido: "Queremos de una vez por todas dejar claro que este rumor es totalmente infundado".

La salida del portugués tendría en todo caso el efecto de una bomba para los blancos, que podrían perder al mayor goleador de su historia.

Con 32 años, y bajo el mando de Zinedine Zidane, siguió forjando su leyenda al mostrarse decisivo en la obtención de la duodécima Liga de Campeones del Real Madrid, con dos goles en la final frente a la Juventus el 3 de junio, además de hacer historia como el primer jugador en superar los 100 goles en el torneo.

"Para ser la mejor liga del mundo, no solo hay que tener a los grandes clubes y a Messi, sino también hay que tener a Cristiano Ronaldo", declaró la noche del domingo a la radio el presidente de la Liga, Javier Tebas, que se mostró por otro lado convencido de la "inocencia" de Ronaldo.

El Real Madrid también ofreció prudentemente su apoyo, señalando en un comunicado estar "absolutamente convencido de que nuestro jugador Cristiano Ronaldo demostrará su total inocencia en este proceso".

La reacción contrastó con aquella que en su momento diera el Barça, que lanzó en las redes sociales una campaña bajo la etiqueta "TodosSomosLeoMessi".

Tras ampliar su contrato con el Real Madrid hasta 2021 en noviembre pasado, Ronaldo pasó a ser, según Forbes, el deportista mejor pagado del mundo, con 93 millones de dólares (83 millones de euros) en 2016-2017.

El diario español As de todas maneras ya abordó el tema de los posibles reemplazos, evocando a la promesa francesa Kylian Mbappé (Mónaco, 18 años), el argentino Paulo Dybala (Juventus, 23 años) o el polaco Robert Lewandowski (Bayern, 28 años).

