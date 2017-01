Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey por el Celta

Escrito por Redacción Web en 26 Enero 2017 . Publicado en Deportes

El Real Madrid dijo adiós ayer a la Copa del Rey en los cuartos de final tras empatar en el encuentro de vuelta ante el Celta de Vigo (2-2), disputado en Balaídos, marcado por la frialdad del conjunto blanco y por el hambre de los gallegos, que han sido mejores durante los 180 minutos de la eliminatoria y jugarán las semifinales por undécima vez en su historia.

No hubo gol de Ramos, ni cabezazo sobre la bocina. El Celta apuntilló a un campeón de Europa que ya no luce, que ya no brilla. Los gallegos se encargaron de empequeñecer a un Real Madrid que ya no se acuerda ni de la manida flor, ni de la increíble racha que le llevó a sentirse invencible tras 40 partidos.

El Celta le puso más pasión desde el pitido inicial aun a riesgo de intoxicarse con la emoción. No resultó fácil administrar esta variable para el conjunto olívico, que tenía al Real Madrid contra las cuerdas desde el Bernabéu, además de un rival mermado por las numerosas bajas. Era el día para los celestes.

Hasta siete ausencias tuvo Zinedine Zidane. El francés encajó el sudoku de forma equivocada en lo que fue su primera eliminación como entrenador. Casemiro ejerció de improvisado central e Isco no fue la brújula que acostumbra.

