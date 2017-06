Ramos es reconocido líder de esgrima, Morán queda fuera Escrito por Edwin Pérez. 19 Junio 2017 Publicado en Deportes



La crisis del esgrima en Panamá aparentemente llegó a su fin con el reconocimiento de un nuevo dirigente, responsabilidad que recae en la figura del profesor Jaime Ramos, actual federado de Esgrima de Panamá. Esta acción surge a raíz de una nota, vía e-mail del 6 de junio del 2017, en que la Federación Internacional de Esgrima (FIE) comunica a José Luis Morán que reconoce a Jaime Ramos como presidente de la Federación de Esgrima de Panamá. “Ahora nosotros nos concentramos en nuestros próximos compromisos como lo son los Juegos Centroamericanos y Bolivarianos”, indicó Ramos.

La nota enviada desde Lausana, Suiza, está firmada por Nathalie Rodrìguez, CEO de la FIE y señala como motivo que ha recibido documentación por parte del Comité Olímpico de Panamá y de Pandeportes que reconocen a Ramos. Morán dijo desconocer esta comunicación: “oficialmente no me ha llegado nada de eso, por lo que me abstengo de emitir comentario alguno sobre el tema”. El año pasado Ramos, quien era el vicepresidente del organización, querelló a Morán (presidente), por falsificar su firma y hacer cheques a su nombre y de terceros con dineros del grupo.

Edwin Raúl Pérez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Imprimir Correo electrónico