Pinto dice Honduras es protagonista y tiene que ir a pelear a Panamá

Escrito por Redacción Web en 11 Enero 2017 . Publicado en Deportes

EFE| El entrenador de la selección hondureña, el colombiano Jorge Luis Pinto, dijo hoy que Honduras es protagonista en Centroamérica y que como tal irá a pelear por el primer lugar en la Copa de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) que inicia el viernes en Panamá. "Honduras es un protagonista de la zona de Centroamérica, por lo tanto tiene que ir a pelear como lo ha hecho en todas las oportunidades los primeros lugares, el primer lugar", dijo Pinto a Acan-Efe. Agregó que en la Copa de la UNCAF "tendremos adversarios difíciles, pero igual, indudablemente, Honduras tendrá que ser protagonista".

Durante los microciclos de entrenamiento que Pinto inició en diciembre de 2016 con miras a la Copa de la UNCAF, ha sufrido la baja de varios de los jugadores convocados, por lesiones o porque se fueron a jugar al exterior. Entre las bajas figuran los delanteros Roby Norales, quien iniciando el año viajó a India a jugar con el club Bengaluru, después de hacerlo para el Platense hondureño en el pasado torneo Apertura, y Romell Quioto y Alberth Elis, se marcharon a Estados Unidos, tras lograr un contrato con el Houston Dynamo.

Entre otras bajas que ha tenido Honduras figuran el centrocampista Esdras Padilla, que se lesionó la semana pasada en un entrenamiento de la selección en San Pedro Sula, norte, donde está concentrada como parte del último microciclo de trabajo para el que fueron convocados 28 jugadores. Al respecto Pinto enfatizó que "la ausencia de algunos jugadores de alguna manera puede afectar porque venían acondicionados y ya metidos en el esquema del equipo en posiciones que no es fácil encontrarlas". "Pero tengo confianza en los que llegaron, me parece que están aportando, me están mostrando que son jugadores de igual importancia que los que se fueron", añadió. Pinto confía en que los nuevos llamados "puedan responder a la expectativa que hay en el país".

De los rivales en la Copa UNCAF, señaló que "Panamá hará sentir su localía, indudablemente, y que "Costa Rica lleva una buena generación, un equipo mixto, entre los mundialistas y otros que están ahí en el fútbol" local. "Yo digo que El Salvador también puede entrar en una pelea", mientras que "Nicaragua -ante la que Honduras iniciará en la Copa UNCAF el viernes- lleva casi dos años haciendo un equipo y mucha competencia internacional con lo que ha creado una gran madurez en el equipo y hacen un buen trabajo", dijo Pinto. De Honduras, expresó que tiene "una base mixta de jugadores con los que queremos dar fútbol, meternos dentro de lo que va a ser el equipo base del fútbol hondureño y otros experimentados que tienen que aportar esa vivencia que tienen, la experiencia que tienen". Sobre el poco tiempo de preparación que ha tenido Honduras para prepararse debido a que el torneo local finalizó en la tercera semana de diciembre pasado, comentó que las fechas del fútbol nacional son muy complejas.

"Siempre los latinos vamos a tener de por medio la Navidad y el Año Nuevo, por lo que va a ser difícil comprometernos en un trabajo, sin embargo hemos trabajado bien, desafortunadamente en los últimos días el clima que ha estado imperando en San Pedro Sula -con frío y lluvia- ha perjudicado un poquito el manejo de las canchas", añadió. Pese a los factores adversos, enfatizó que "no hay que echarle la culpa a nada, ni a lo bueno, ni a lo malo del trabajo que hemos hecho". Antes de viajar a Panamá Pinto brindará una rueda de prensa para dar a conocer la lista definitiva de los jugadores con los que apostará por ganar la Copa de la UNCAF, que de lograrlo, sería la cuarta para los "catrachos". A la afición Pinto le dijo que a Panamá van a darlo "todo, con inmenso gusto vamos, hay jugadores que también quieren mostrar que son también de futuro, que representan mucho futuro para Honduras, que hay un grupo de la selección olímpica que va a ir madurando y, lógico, los experimentados que están comprometidos con la camisa".