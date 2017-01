Panamá desaprovecha ventaja de casa y cede empate sin anotación a Belice

Escrito por Redacción Web en 14 Enero 2017 . Publicado en Deportes

EFE| Panamá desaprovechó su condición de local y cedió hoy un empate sin goles a Belice en papel el equipo más accesible, en el partido de fondo de la jornada inaugural de la XIV Copa Centroamericana de la Uncaf que se disputa en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña. La selección panameña tuvo el control de balón todo el partido sin poder consumar, a pesar de que su atacante Rolando Blackburn lo intento una y otra vez buscando lograr una anotación de cabeza que el cancerbero beliceño Woodrow West se encargo de frustrar.

Blackburn lamentó que la pelota "no quiso entrar" y solo le quedó decir que "así es el fútbol", aunque prometió que el equipo seguirá luchando por lograr un mejor resultado ante Nicaragua que es su próximo partido. Un factor que además de la buena actuación de Woodrow en el arco ayudó a Belice a lograr este valioso punto fue su zaga que realizó una marca fuerte y precisa sobre los ataques de Panamá. En el minuto 42, una falta sobre el volante panameño Alberto Quintero que claramente fue un penal no sancionado por el árbitro guatemalteco Walter López, pudo haber sido la diferencia a favor del equipo panameño, pero no fue así.

Belice no mostró en ningún momento su interés por irse a la ofensiva y más bien su apuesta pareció ser desde un inició buscar el empate sin goles, el cual su técnico Richard Orlowski lo calificó como valioso. Orlowski indicó que Panamá no aprovechó las muchas oportunidades que tuvo para abrir el marcador, y agradeció el trabajo realizado por los jugadores de la selección de Belice, sobre todo en la zona de defensa. Los beliceños tuvieron su única y más clara oportunidad de crear peligro al arco defendido por José Calderón en el minuto 79, a través de Michael Salazar que aprovechó un espacio dejado por el recién ingresado Eric Davis para rematar desde afuera.

El seleccionador de Panamá, el técnico Hernan Darío "Bolillo" Gómez dijo que el resultado no lo decepcionó, pero reconoció que el portero Woodrow le cortó todas las oportunidades de gol a su equipo y en otras no se supo concretar. Panamá, según Gómez, se equivocó al "lanzar el balón arriba" sin tomar en cuenta que los jugadores de Belice son "muy altos". Aún así, el "Bolillo" afirmó que su equipo jugó mejor y rindió más en el ataque, señalando que la chiflada de la afición al final del partido fue "una más".

Este sorpresivo resultado ante Belice, la selección considerada como más accesible y fácil para derrotar, se unió al empate sin goles que cedió hoy el favorito y campeón actual de la Copa Centroamericana Costa Rica a El Salvador. Terminada la primera jornada del torneo, Honduras marcha primero con 3 puntos, seguido de Costa Rica, El Salvador, Panamá y Belice con un punto cada uno, en tanto que Nicaragua no tiene unidades. Honduras fue el único que salió airoso hoy con su victoria ante Nicaragua por 2-1. La segunda jornada del torneo se jugará el próximo martes con los encuentros entre Belice y Costa Rica, El Salvador y Honduras, y Panamá con Nicaragua.

El torneo de la Uncaf, que concluye el próximo 22 de enero, se juega en el formato de todos contra todos y clasificará a los cuatro primeros a la Copa de Oro de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), mientras el quinto lugar disputará una repesca con Haití, quinto en el área del Caribe, para el mismo torneo.