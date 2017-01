Niegan entrada a Pinto a cancha donde entrena Honduras en Panamá por pelea

Escrito por Redacción Web en 20 Enero 2017 . Publicado en Deportes

EFE | El técnico de la selección hondureña de fútbol, Jorge Luis Pinto, no podrá entrar a la cancha donde entrena su equipo en Panamá, durante la Copa Centroamericana, como castigo por las supuestas acusaciones que lanzó contra el conjunto anfitrión en un partido el pasado martes. El club local que prestó a Honduras una cancha de grama natural en las afueras de ciudad de Panamá dirigió una carta a la selección para informarle que podía seguir utilizando las instalaciones, con la condición de que Pinto no esté presente, porque "no es bienvenido".

La razón "más importante" de la medida del Costa del Este FC, es por "la falta de respeto que ha tenido hacia el Director Técnico de la Selección panameña, el Sr. Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y hacia la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), al acusarlos de amañar partidos". Los directores técnicos, ambos colombianos, empezaron a tener roces durante el desarrollo del partido entre Honduras y Panamá el pasado martes, que ganó el equipo catracho por un gol, y al finalizar se encararon con empujones y el cruce de imprecaciones de grueso calibre, algunas de estas del técnico de Panamá.

El seleccionador de Honduras, que luego pidió disculpas, no quiso referirse al incidente en una rueda de prensa inmediatamente después en el Estadio Rommel Fernández, pero sí lo hizo su compatriota, el estratega de Panamá. "Bolillo" Gómez explicó que todo comenzó cuando él le inquirió acerca de por qué "presionaba tanto" al árbitro del partido, el estadounidense Javier Marrufo, objeto también de discordia por un polémico penal que al final significó la victoria de Honduras por 0-1. Pinto, siempre según la versión dada por Gómez a periodistas, le respondió que lo hacía para que no se volviera a repetir lo que ocurrió en el partido de la eliminatoria hacia Rusia 2018 en el que Honduras perdió en casa ante Panamá por 0-1 en razón, supuestamente, de que se vendió el árbitro, el cubano Yadiel Martínez.

En la carta del Costa del Este FC, reproducida en redes sociales por el medio televisivo RPC, se dice que los hondureños usaron la cancha en dos entrenamientos previos pero que, ante una nueva solicitud, se permitía el acceso al equipo -sin Pinto-, debido al compromiso que el equipo tiene con el fútbol y por el cariño a la "hermana república de Honduras". El documento, firmado por el director general del club de la liga panameña, Juan Pablo Serrano, dice que también se decidió la exclusión de Pinto porque en días pasados se refirió públicamente de manera despectiva al campo que se les prestó, "lo que consideramos una violación a las normas básicas de respeto y cortesía". De acuerdo con medios hondureños, Pinto dijo que la cancha, ubicada en la Hacienda Country Club (HCC), era "un potrero" debido a los huecos que tiene causados por prácticas ecuestres.

La HCC, propiedad de la familia del expresidente guatemalteco Jorge Serrano Elías (1991-1993), exiliado en Panamá, es un club turístico dedicado especialmente a los deportes a caballo, y es una empresa hermana del club de fútbol, que ganó en noviembre pasado el torneo apertura de la Liga Nacional de Ascenso. En la copa de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), que finaliza el domingo, Honduras marcha primero con 9 puntos de 15 posibles; Costa Rica segundo con 5 puntos; seguido de Panamá con 4 unidades; El Salvador con 4; Nicaragua con 1 punto; y Belice de sexto con una unidad. El torneo de la Uncaf clasifica a los cuatro primeros a la Copa de Oro y al quinto a una repesca con Haití para el mismo torneo de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

