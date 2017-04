"Naho2 Beristain frena al Jr. y lo obliga a terminar en Otomi

Escrito por Redacción Web en 13 Abril 2017 . Publicado en Deportes



Beristáin dijo que Julio César Jr. quería terminar su campamento esta semana en el Otomí para viajar a la Ciudad de México o Las Vegas; sin embargo, le pidió quedarse hasta el 28-29 de abril porque no quería que echara a perder el trabajo de mes y medio que tienen ya a 3,200 metros sobre el nivel del mar.

"Eso me molestó a mí mucho (que JC Jr. quisiera terminar antes), le dije que estaba mal, nos metemos aquí un mes y medio y por capricho quiere echar a perder el trabajo, yo no estoy jugando, soy profesional, le dije 'no voy a Las Vegas así', reveló Nacho.

"Es una estupidez estar en la altura y bajarse 15 días porque quién sabe qué bicho le picó y echar a perder todo lo que hemos trabajado", añadió.