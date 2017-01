Nadie se rinde; Chiriquí debe comenzar a batear

Escrito por Crispín Chavarría en 11 Enero 2017 . Publicado en Deportes

Chiriquí jugaba anoche en el torneo Juvenil 48 su primer partido como local en el campo de Los Naranjos en Boquete; al margen del resultado, los chiricanos llegaban sumidos en una cadena de derrotas (seis al hilo, sin victorias), algo que trastoca con la tradición y el orgullo de esa provincia, acostumbrada a dar pelea desde el inicio, pero que en los últimos años se ha visto en esta situación nada cómoda para los aficionados y menos para su director Eric González.

“La situación se está poniendo cuesta arriba, es complicada, pero llegamos a la provincia y tenemos cuatro partidos consecutivos, debemos salir de la mala racha, si queremos estar en la próxima vuelta”, apuntaló González, quien ya ha pasado por esos inconvenientes y las críticas de sus propios coprovincianos, más de los padres de los que no están. “Se hizo un equipo con lo mejor y batallaremos con ellos, nadie se rinde, jugamos hasta lo último, esa es la consigna”, reiteró el manager de Chiriquí.

Para González, su equipo no está bateando y se ven nerviosos, incluso hasta los veteranos. “Trabajamos en eso, pero no han despertado, esperamos que se reaviven ahora como locales, sino lo hacemos aquí (Boquete) estaremos dando un plus a los demás y todos están cerca”.



