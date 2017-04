Nadal dice que "tendrá opciones" de ganar en París si juega bien

Escrito por Redacción Web en 12 Abril 2017 . Publicado en Deportes

EFE | El tenista español Rafa Nadal, quinto jugador del mundo en la clasificación de la ATP, ha declarado este miércoles que si juega "bien" en el Torneo Roland Garros de París, "tendrá opciones" de conquistar su décimo trofeo en la capital francesa.

"No se trata de soñar con ganar, o no. Si juego bien tengo opciones de luchar por ganar, si juego mal, no lo haré", ha declarado Nadal a IB3 Televisión poco después de realizar una sesión de entrenamiento en pista de tierra en su ciudad natal de Manacor. Bajo la atenta mirada de su tío, Toni Nadal, de Carlos Moyá, y de un centenar de espectadores, Rafa se ha entrenado en su superficie favorita, en la que debutará la próxima semana en el Masters 1000 de Montecarlo, que también ha ganado en nueve ocasiones, ocho de ellos de forma consecutiva. "Cuando uno vuelve a un torneo donde ha tenido tantos éxitos los recuerdos siempre son especiales.

Me hace ilusión ganar en Montercarlo, y si estoy bien, tendré mis opciones", ha señalado el tenista mallorquín. Con respecto a sus posibilidades de situarse entre los cuatro primeros jugadores de la clasificación de la ATP, Rafa lo ve "muy improbable" en estos momentos.

"Ahora mismo es muy improbable, pero si hago una buena temporada en tierra es posible", ha precisado. Con respecto a las dos últimas finales en pista rápida que ha disputado este año en Australia y Miami, en las que perdió ante el suizo Roger Federer, Nadal ha señalado que el comienzo de 2017 ha sido "muy bueno". "Estoy contento, he sido regular y he tenido pocos partidos malos", ha indicado.