24 Enero 2017

ML | El canadiense Milos Raonic señaló ayer que estaba casi a tope de energía, tras luchar varios días con fiebre, y que no se sentía el gran favorito este año en el Abierto de Australia tras las eliminaciones del británico Andy Murray y del serbio Novak Djokovic. "Tengo la energía, aunque no estoy a tope de capacidad, pero la tengo. Me encuentro al final de mi recuperación", dijo Raonic.