Metro y Panamá Este van por el pase a las semifinales

Escrito por Redacción Web en 01 Febrero 2017 . Publicado en Deportes

Las novenas de Panamá Metro y Panamá Este buscarán hoy sellar su pase a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil y rematar sus series contra Chiriquí Occidente y Colón, respectivamente.

Tanto Metro como Este ganaron sus dos primeros compromisos y están a uno de avanzar a la siguiente ronda. En las otras dos llaves, Herrera iguala con Coclé a un triunfo para cada uno.

Y Los Santos está empatado (1-1) con Panamá Oeste. Hoy se reanudan los partidos a partir de las 7:00 p.m.: Los Santos vs Panamá Oeste, en La Chorrera; Colón vs Panamá Este, en Chepo; Coclé vs Herrera, en Chitré; Chiriquí Occidente vs Panamá Metro, en la ciudad capital. Ese juego está previsto a las 8:00 p.m.