Mata y Fellaini colocan al United a un paso de la final de la Copa de la Liga

Escrito por Redacción Web en 10 Enero 2017 . Publicado en Deportes

EFE| El Manchester United, gracias a un tanto del español Juan Mata en la primera mitad y a otro del belga Marouane Fellaini en los instantes finales, derrotó este martes al Hull City en Old Trafford (2-0) y se colocó con pie y medio en la final de la Copa de la Liga (EFL Cup). Los hombres de José Mourinho tuvieron más problemas de los esperados para deshacerse del colista de la Premier League, que en el 'Teatro de los sueños' estrenó entrenador: el portugués Marco Silva. Con Silva en el banquillo los 'Tigers' mostraron una mejor imagen que la que dejaron en las últimas jornadas ligueras con Mike Phelan. Sin embargo, el equipo acusó la plaga de lesionados -hasta siete- y la evidente falta de gol. Y lo acabó pagando.

Sabía Mourinho -tres veces ganador de la Copa de la Liga, sólo Alex Ferguson y Brian Clough (4) tienen más- de la importancia del partido y apostó por un once plagado de sus mejores hombres. Siete cambios hizo el técnico luso con respecto al equipo que ganó en la FA Cup al Reading (4-0). Regresaron al once De Gea, Valencia, Ander Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Darmian y Jones. Ibrahimovic, enfermo, no estuvo en la convocatoria. Rooney, que está a un gol de batir el récord anotador del club de Sir Bobby Charlton (249 goles), fue titular por segunda vez consecutiva, en un ataque junto al joven Rashford.

Avisó muy temprano el United, al minuto de juego, cuando Mata, con un disparo duro desde la frontal, obligó a volar a Jakupovic para evitar el primero de la noche. Después de dos buenas ocasiones de los de casa llegó, a la media hora, la oportunidad más clara del Hull en el partido, cuando Diomande envió al palo un cabezazo tras una falta botada por Snodgrass. Mata consiguió inaugurar el electrónico a los 55 minutos, al meter el pie y mandar al fondo de las mallas un balón cabeceado antes por Mkhitaryan. A falta de poco más de un cuarto de hora para el final tuvo Pogba el segundo en sus botas, pero su libre directo desde la frontal lo escupió el palo ante un Jakupovic ya vencido.

La sentencia la puso el belga Fellaini, quien había ingresado en el terreno de juego poco antes por Mata, en el 87. El espigado centrocampista remató de cabeza en el segundo palo un preciso centro de Martial y superó al guardameta 'Tiger' para subir el definitivo 2-0 al luminoso de Old Trafford. Con esta contundente victoria, Mourinho da un paso de gigante para pelear por su primer título desde su llegada a un Manchester United que deberá confirmar el pase a la final de la EFL Cup en el partido de vuelta, el 25 de enero en el KCOM Stadium de Hull (20:00 GMT).